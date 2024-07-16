В Минобрнауки РФ рассказали о лучших карьерных практиках вузов

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Подборку лучших практик центров карьеры различных российских университетов представили в министерстве науки и высшего образования РФ, в список попали проекты шести вузов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ключевыми проектами университета МИСИС по насыщению рынка труда молодыми кадрами стали Дни карьеры, на которых проводилась стендовая выставка компаний-работодателей, тренинги и мастер-классы, для студентов, а также пленарные встречи и мастер-классы с экспертами и работодателями. Кроме того, в МИСИС организуют бизнес-игры, кейс-чемпионаты и хатаконы от компаний-партнёров.
В Курском государственном медуниверситете также проводят Дни карьеры, кроме того, организован карьерный курс для студентов и дистанционная программа обучения для работодателей.
В МПГУ практикуются встречи студентов с работодателями, организован клуб «Педагогический диалог» с ориентированными на практику семинарами и проводится Неделя карьеры регионов РФ, на которой студентов знакомят с программами поддержки молодых специалистов, действующими в разных частях страны.
В список вошли такое проекты столичного технологического университета «Станкин», Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники и Тюменского госуниверситета.
С полным списком лучших вузовских практик по трудоустройству молодых специалистов можно ознакомиться по ссылке.
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В Курском государственном медуниверситете также проводят Дни карьеры, кроме того, организован карьерный курс для студентов и дистанционная программа обучения для работодателей.
В МПГУ практикуются встречи студентов с работодателями, организован клуб «Педагогический диалог» с ориентированными на практику семинарами и проводится Неделя карьеры регионов РФ, на которой студентов знакомят с программами поддержки молодых специалистов, действующими в разных частях страны.
В список вошли такое проекты столичного технологического университета «Станкин», Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники и Тюменского госуниверситета.
С полным списком лучших вузовских практик по трудоустройству молодых специалистов можно ознакомиться по ссылке.
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Лев Каштанов