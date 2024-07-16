В Таджикистане набирают абитуриентов для поступления в вузы МВД России

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В Таджикистане объявили набор абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения министерства внутренних дел России на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщили в МВД республики.
В заявлении, опубликованном на сайте МВД Таджикистана, отмечается, что данная инициатива проходит в рамках сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран. Обучение на степень бакалавра в вузах МВД РФ установлено сроком на пять лет.
В заявлении указано, что основными и необходимыми критериями при отборе кандидатов на обучение в России будет достаточный предварительный уровень знаний, высокая личная культура и моральная зрелость. Студенты учебных заведений МВД РФ будут проходить обучение на русском языке.
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Александр Бойцов