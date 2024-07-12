Российские студенты создали чат-бот для мгновенного выявления рака кожи

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Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот в Telegram для выявления предполагаемого рака кожи по фото в течение нескольких секунд.
С помощью чат-бота также можно узнать, куда можно обратиться за консультацией.
Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
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«Чтобы получить вердикт о предположительном характере образования, надо сделать фото на смартфон и загрузить изображение в чат. Через несколько секунд бот выдаст результат и предложит дальнейшие действия в виде очного обращения к врачу либо дистанционного контроля за новообразованием», – прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель проекта Ляман Шамилова.
Ранее учёные Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики изобрели систему для определения местоположения людей в помещениях с высокой точностью на основе Wi-Fi.
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Мелисса Тимофеева