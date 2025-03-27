В российском городе толпа мигрантов набросилась на дочь бойца СВО

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В Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. По информации Telegram-канала «Русская Община ZOV», инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Слова пострадавших подкрепляются прямыми доказательствами: приезжие «бандиты» сняли свои издевательства на камеру и выложили их в Сеть.
После случившегося семья обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя. Теперь им помогают медициной, а также с юридической стороны. В сообщении канала указывается, что нападавшие, возможно, действовали под влиянием экстремистских материалов.
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После случившегося семья обратилась за помощью в Русскую Общину Нового Уренгоя. Теперь им помогают медициной, а также с юридической стороны. В сообщении канала указывается, что нападавшие, возможно, действовали под влиянием экстремистских материалов.
«(Они) целенаправленно мстят детям силовиков и воинов», — подчеркивается в посте.Ранее подобные нападения уже случались, но оставались безнаказанными, что, по мнению авторов канала, позволяет молодым мигрантам свободно и нагло проявлять агрессию.
«Ошалевшие от безнаказанности абу-бандиты занимаются этим на постоянной основе», — резюмировали в канале «Русская Община ZOV».Читайте также:
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Мария Моисеева