Во Владивостоке школьники издевались над беременной учительницей

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Житель Владивостока пришёл в школу и угрожал ученикам беременной жены-учительницы.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что аудиозапись скандала в сеть выложили, возможно, ученики 8-го класса 61 школы. На записи слышно, как мужчина обещает «разломать кабину» школьникам и заставить их «жрать тетради».
Сообщается, что до этого ученики якобы довели до нервного срыва учительницу информатики. Она является женой жителя Владивостока. Случившемся уже интересуется городская прокуратура. О том, что женщина беременна, её руководство не знало.
10 января учительница ушла на больничный. Комментировать ситуацию она отказывается.
Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.
Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.
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В Татарстане задержали школьника, готовившего массовое убийство одноклассников
Сообщается, что до этого ученики якобы довели до нервного срыва учительницу информатики. Она является женой жителя Владивостока. Случившемся уже интересуется городская прокуратура. О том, что женщина беременна, её руководство не знало.
Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.
Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.
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Мария Фирсова