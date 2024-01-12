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Во Владивостоке школьники издевались над беременной учительницей

12 января 2024, 08:46
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

Житель Владивостока пришёл в школу и угрожал ученикам беременной жены-учительницы.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что аудиозапись скандала в сеть выложили, возможно, ученики 8-го класса 61 школы. На записи слышно, как мужчина обещает «разломать кабину» школьникам и заставить их «жрать тетради».

Сообщается, что до этого ученики якобы довели до нервного срыва учительницу информатики. Она является женой жителя Владивостока. Случившемся уже интересуется городская прокуратура. О том, что женщина беременна, её руководство не знало.


10 января учительница ушла на больничный. Комментировать ситуацию она отказывается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.

Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.

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#беременные женщины
#дети
#школа
#учителя
#новости
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В Томске задержали учителя по подозрению в домогательствах к пятикласснику
12 января 2024, 08:46

Фото: iStock/filrom

Преподавателя физической культуры из Томска задержали по подозрению в домогательствах к пятикласснику, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в полицию обратились родители 11-летнего мальчика. Ребёнок рассказал, что с начала ноября по конец декабря педагог совершал с ним странные действия. Сперва он стеснялся рассказать об этом дома, но потом не выдержал и во всём сознался.

В результате, 56-летний учитель был задержан. На него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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#учитель
#уголовное педофилия
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Мизулина: Число жертв мошенницы Улановой растёт
12 января 2024, 08:31

Фото: iStock/PUGUN SJ

После возбуждения уголовного дела о мошенничестве, число жертв блогера и основательницы «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерины Улановой растёт, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
Напомним, уралшьская блогерша основала онлайн-магазин «Ulanova Бюро», в котором, сперва, продавалась только косметика и парфюмерия. Спустя время Уланова выставила на продажу дорогую бытовую технику и электронику, которую, порой, была готова отдать за полцены. Однако, именно после этого предпринимательницу стали называть мошенницей. Люди сообщали, что после оплаты товаров они не приходят, а менеджеры говорят, что сейчас у них проблемы с поставками. В отношении Улановой и её супруга было возбуждено уголовное дело, однако, под стражу их так и не заключили.

«Многие обращаются по поводу блогерши Екатерины Улановой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Несмотря на то, что уголовное дело дело на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях», — прокомментировала ситуацию Мизулина.

По словам общественного деятеля, только за последнее время к ней поступило 191 обращение от пострадавших.

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#скр
#уголовное косметика
#мошенничество
#блогер
#екатеринбург
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В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса подрезал самолёт «Победы»
12 января 2024, 08:12

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь.
SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.

В итоге пилотам пришлось тормозить самолёт. Происшествие не помешало борту улететь из Санкт-Петербурга в Пермь.

Водителя микроавтобуса задержали. В данный момент он объясняет, почему нарушил правила и чуть не устроил аварию с самолётом.

Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.

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#самолет
#аэропорт
#санкт-петербург
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В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома
12 января 2024, 07:47

Фото: iStock/sarawutk

Полиция в Челябинске разыскивает поджигателей, когторые пытались спалить два жилых дома в разных районах города с помощью шин, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
«В отделы полиции «Курчатовский» и «Северо-Западный» поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент полиция выясняет все подробности произошедшего и устанавливает личности злоумышленников.

Напомним, вчера поджог произошёл в исправительной колонии Кабардино-Балкарской Республики. Заключённые возмутились тем, что их поместили в штрафной изолятор и подожгли там матрасы, однако, возгорание было оперативно обнаружено и ликвидировано.

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#челябинск
#пожар
#поджог
#полиция
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В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб.
В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб. — МВД
12 января 2024, 06:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилую пару на сумме около 2,4 млн руб. В настоящее время злоумышленников задержала полиция, сообщили в региональном МВД.
Происшествие случилось в селе Новочуртах в понедельник, 8 декабря. Двое мужчин проникли в дом пожилых супругов и избили из, после чего забрали из дома ювелирные изделия на сумму и 500 тыс. рублей и 1,8 млн руб. наличными.

«Подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», —проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

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#происшествие
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#дом
#дома
#дагестан
#кража
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На Сахалине фельдшер ногой вытолкала из «скорой» бабушку годовалого пациента
12 января 2024, 05:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На Сахалине фельдшер не позволил местной жительнице сопроводить в больницу годовалого внука, вытолкав её из автомобиля скорой помощи ногой. Блогер Светлана Негматулина опубликовала видеозапись случившегося в Телеграм-канале «Ворона Карловна».
Уточняется, что инцидент случился в селе Санаторном. С двумя детьми 12 лет и одного года сидела бабушка, пока их мать уехала в областной центр по делам. Заметив недомогание у одного из внуков, женщина вызвала «скорую». Медик, пребывшая на вызов, решила госпитализировать младенца, после чего разгорелся конфликт.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», а фельдшер в это время выталкивает её ногой.

В свою очередь, в областном Минздраве заявили, что медик выполнила все необходимые по нормативам действия, подчеркнув, что бабушка малолетнего пациента постоянно вмешивалась в работу фельдшера.

«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. В сопровождении бригады скорой помощи и малолетнего ребенка в больницу бабушке было отказано в связи с ее неустойчивым поведением и тем фактом, что она не является официальным представителем пациента», — цитирует издание Citysakh.ru сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.

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#конфликт
#женщина
#инцидент
#скорая помощь
#медики
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В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой
В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой — Е1
12 января 2024, 04:58

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.

При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.

«Она сильно ругалась матом из-за собаки, что он долго выгуливал её, у неё же лапы замерзли», — рассказала местная жительница.

По информации Е1, екатеринбурженка вывела ребёнка на улицу без обуви «в целях воспитания». Жители микрорайона передали информацию правоохранительным органам.

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#женщина
#мать
#жители
#мальчик
#екатеринбург
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В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
РИА Новости: В Йемене из-за ударов США зафиксировали сильные пожары и разрушения
12 января 2024, 04:06

Фото: iStock/MMADIA

В ряде провинций Йемена зафиксированы сильные пожары и разрушения из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов (движения «Ансар Алла»). Об этом пишет РИА Новости.
По словам очевидцев, на территории Йемена прогремели мощные взрывы. Так, пожары начались в йеменской столице Сане, контролируемой Хуситами.

Кроме того, в социальных сетях появились видео взрывов в городе Ходейда на берегу Красного моря.


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#сша
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#пожары
#новости
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Daily Mail: 21-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд из-за романа с заключённым
Daily Mail: В Великобритании сотрудница тюрьмы завела роман с заключённым
12 января 2024, 03:54

Фото: iStock/1shostak

В Великобритании 21-летняя сотрудница тюрьмы Меган Брин попала под следствие из-за того, что вступила в отношения с преступником, отбывающим наказание. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что девушка работала сразу в двух мужских тюрьмах округа Гвинт. В 2022 году Брин сблизилась с заключенным в одном из мест лишения свободы. Спустя некоторое время о романе сотрудницы тюрьмы и преступника стало известно суду.

Меган Брин обвинили в неправомерном поведении на госслужбе и незаконном доступе к компьютеру. Суд утверждает, что сотрудница тюрьмы запрограммировала компьютер на выполнение команды, которая обеспечивала несанкционированный доступ к хранящимся данным.

В ходе судебного заседания Брин не признала свою вину. Рассмотрение дела отложили на ноябрь 2024 года.

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