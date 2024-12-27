Власти рассказали об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

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Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором указано, что жертвы изнасилования сами виноваты в произошедшем из-за своего поведения или внешнего вида, не входит в актуальный перечень от Минпросвещения, поэтому не используется в образовательном процессе в Тамбовской области. Об этом региональное управление Минобразования сообщило в беседе с РБК.
Отмечается, что речь идёт об учебнике ОБЖ авторов Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, который выпущен издательством «Дрофа». В нём есть глава «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях», содержащая раздел о безопасном поведении девушек. Там сказано, что девушкам не следует надевать короткие юбки и ярко краситься, собираясь в гости, кафе или на массовые мероприятия, поскольку это провоцирует мужчин и воспринимается ими как сигнал.
Также в тексте сказано, что во многих конфликтах виновата сама жертва, поскольку она своим внешним видом или поведением показывает, что «созрела», «легкодоступна» или беззащитна.
Отрывки из учебника в своём Telegram-канале представила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Её подписчики написали, что такие учебники используются в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.
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Также в тексте сказано, что во многих конфликтах виновата сама жертва, поскольку она своим внешним видом или поведением показывает, что «созрела», «легкодоступна» или беззащитна.
Отрывки из учебника в своём Telegram-канале представила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Её подписчики написали, что такие учебники используются в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.
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Анастасия Чинкова