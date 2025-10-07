В Минпромторге хотят ввести обязательную маркировку мяса и колбасы
Минпромторг России предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно проекту постановления, с 1 марта 2026 года начнётся регистрация участников оборота в системе маркировки. С 1 августа 2026 года — обязательная маркировка мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку, а полная маркировка колбасных изделий планируется с 1 октября 2026 года.
Ведомство считает, что она позволит сократить объёмы нелегального оборота мясной продукции, усилить контроль за качеством и дать потребителям полную информацию о происхождении товара. В случае нарушений граждане смогут направлять жалобы через маркировочную систему.
Минпромторг также планирует провести добровольный эксперимент: участники смогут бесплатно опробовать методы маркировки с использованием оборудования и кодов, предоставляемых оператором системы.
Ранее, 2 октября, правительство предложило ввести государственную пошлину за внесение сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга их оборота. Перечень товаров под пошлину и её размер будут определяться правительством.
Читайте также: