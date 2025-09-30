Эксперты признали Подмосковье перспективной территорией для виноделия

30 сентября 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2026 году Московская область официально получит статус винодельческого региона страны. Такое решение приняли по итогам аудита винодельческих хозяйств, который провели эксперты «Винного гида России», рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Совещание прошло на винодельне «Nordwine» в Раменском округе. Здесь обсудили перспективы отрасли вместе с представителями Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, АО «Россельхозбанк» и Минсельхоза Подмосковья.





Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных отметил: «Сегодня Подмосковье демонстрирует, что виноделие — это не только южные регионы. Климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. Юго-запад и юго-восток области — Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск, Раменский, становятся перспективными зонами для развития отрасли».