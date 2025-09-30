Эксперты признали Подмосковье перспективной территорией для виноделия
В 2026 году Московская область официально получит статус винодельческого региона страны. Такое решение приняли по итогам аудита винодельческих хозяйств, который провели эксперты «Винного гида России», рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Совещание прошло на винодельне «Nordwine» в Раменском округе. Здесь обсудили перспективы отрасли вместе с представителями Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, АО «Россельхозбанк» и Минсельхоза Подмосковья.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных отметил: «Сегодня Подмосковье демонстрирует, что виноделие — это не только южные регионы. Климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. Юго-запад и юго-восток области — Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск, Раменский, становятся перспективными зонами для развития отрасли».Сегодня в регионе работают более 100 виноградарей-любителей и три лицензированные винодельни. Они используют как местный виноград, так и сырьё из Анапы и Крыма. Уже в 2025–2026 годах хозяйства планируют производить более 30 тысяч бутылок вина в год.
На встрече особое внимание уделили лицензированию хозяйств, чтобы расширить доступ продукции в магазины, рестораны и на специализированные ярмарки.