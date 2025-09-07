В Минпросвещения отреагировали на идею отмены домашнего задания в школах
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о важности домашних заданий как неотъемлемой части учебного процесса, комментируя РИА Новости инициативу об их отмене. Свое мнение он высказал журналистам на полях Восточного экономического форума.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили Кравцову обращение с просьбой сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в традиционном формате. Предлагалось заменить его на «творческий».
Инициатива мотивирована тем, что школьники начали активно пользоваться нейросетями для выполнения обычного домашнего задания. Это, в свою очередь, не помогает им сформировать глубокие знания о предмете.
Рассуждая о данном вопросе, Кравцов подчеркнул, что домашние задания являются важным элементом учебного процесса. Они существуют во всех странах мира, поскольку необходимы для закрепления пройденного материала.
Кравцов также напомнил, что раньше отсутствовало нормирование объема домашних заданий заданий: некоторые школы задавали их ученикам, а другие — нет.
«Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника», — пояснил он.С 1 сентября в России были введены единые нормы времени на выполнение домашних заданий. Роспотребнадзор утвердил рекомендации для разных возрастных групп. Так, первоклассники должны тратить на домашнюю работу не более одного часа, учащиеся второго и третьего классов — 1,5 часа, а четверокласснику не следует давать работы более чем на два часа.