В Минпросвещения отреагировали на идею отмены домашнего задания в школах

07 сентября 2025, 05:51

Кравцов: домашнее задание остается важной частью учебного процесса в России

Фото: iStock/AnnaStills

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о важности домашних заданий как неотъемлемой части учебного процесса, комментируя РИА Новости инициативу об их отмене. Свое мнение он высказал журналистам на полях Восточного экономического форума.





Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили Кравцову обращение с просьбой сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в традиционном формате. Предлагалось заменить его на «творческий».



Инициатива мотивирована тем, что школьники начали активно пользоваться нейросетями для выполнения обычного домашнего задания. Это, в свою очередь, не помогает им сформировать глубокие знания о предмете.





«Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника», — пояснил он.