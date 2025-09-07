Трое рабочих погибли из-за детонации взрывчатки на шахте в Хабаровском крае

07 сентября 2025, 04:29

Трое рабочих погибли из-за детонации на шахте в поселке Многовершинный

Фото: Telegram-канал Хабаровский следком @u_skr27

Трое рабочих погибли из-за взрыва на золотодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в Telegram-канале «Хабаровский следком», прикладывая фото и видео с места ЧП.