Трое рабочих погибли из-за детонации взрывчатки на шахте в Хабаровском крае
Трое рабочих погибли из-за взрыва на золотодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщили в Telegram-канале «Хабаровский следком», прикладывая фото и видео с места ЧП.
Трагедия произошла 6 сентября около 20:00 (мск) в шахте поселка Многовершинный. Во время перевозки взрывчатого вещества произошла детонация, которая привела к смерти нескольких людей.
Николаевский-на-Амуре межрайонный следственный отдел проводит комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
По факту гибели работников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft сообщила о повреждении нескольких подводных кабелей в Красном море. Инцидент может негативно повлиять на работу облачного сервиса Microsoft Azure.
Читайте также: