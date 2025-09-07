«Господи, помоги моей Софи заговорить»: Ольга Рапунцель поделилась успехами 5-летней дочки с задержкой речи

07 сентября 2025, 05:10

Ольга Рапунцель рассказала о состоянии 5-летней дочки, у которой проблемы с речью

Ольга Рапунцель (Фото: Instagram* @olyarapunzel)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель все еще борется с проблемой задержки речевого развития у младшей дочери. Пятилетняя София до сих пор не может бегло разговаривать и изъясняется только отдельными словами. Вчера Ольга сделала в личном блоге новый пост и рассказала подписчикам о состоянии девочки.





Поклонники давно обратили внимание на проблемы младшей дочери Рапунцель. Сначала звезда сначала игнорировала эти комментарии, однако около года назад она начала больше беспокоится за состояние девочки и обратилась к специалистам. К сожалению, обследования не сумели выявить причин задержки речевого развития Софии.



Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Instagram* @olyarapunzel)

Вчера Рапунцель поделилась новыми успехами дочери: она уже побывала у невролога, теперь занимается с логопедом и пытается произносить фразы. Ольга опубликовала видео, на котором девочка старательно общается с мамой. Пока полностью говорить не выходит, однако прогресс есть.



По словам звезды «Дома-2», София прекрасно понимает обращенную речь к ней и не имеет проблем с социальными навыками. Специалисты подтвердили, что дочка Рапунцель полностью здорова.



Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Instagram* @olyarapunzel)



«Господи, помоги моей девочке заговорить скоро», — написала звезда.