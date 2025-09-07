«Господи, помоги моей Софи заговорить»: Ольга Рапунцель поделилась успехами 5-летней дочки с задержкой речи
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель все еще борется с проблемой задержки речевого развития у младшей дочери. Пятилетняя София до сих пор не может бегло разговаривать и изъясняется только отдельными словами. Вчера Ольга сделала в личном блоге новый пост и рассказала подписчикам о состоянии девочки.
Поклонники давно обратили внимание на проблемы младшей дочери Рапунцель. Сначала звезда сначала игнорировала эти комментарии, однако около года назад она начала больше беспокоится за состояние девочки и обратилась к специалистам. К сожалению, обследования не сумели выявить причин задержки речевого развития Софии.
Вчера Рапунцель поделилась новыми успехами дочери: она уже побывала у невролога, теперь занимается с логопедом и пытается произносить фразы. Ольга опубликовала видео, на котором девочка старательно общается с мамой. Пока полностью говорить не выходит, однако прогресс есть.
По словам звезды «Дома-2», София прекрасно понимает обращенную речь к ней и не имеет проблем с социальными навыками. Специалисты подтвердили, что дочка Рапунцель полностью здорова.
«Господи, помоги моей девочке заговорить скоро», — написала звезда.Напомним, что в 2023 году Рапунцель пережила развод с отцом Софии Дмитрием Дмитренко. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, потому что супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи.
Пара состояла в браке с 17 июня 2017 года, помимо Софии у них есть еще одна совместная дочка — старшая девочка, Василиса. 1 апреля ей исполнилось семь лет, Рапунцель публиковала в блоге фотографии с праздника.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская