Мигрантов в Британии захотели размещать в казармах бывших военных баз

07 сентября 2025, 04:13

Telegraph: мигрантов в Британии станут размещать в казармах бывших военных баз

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании собираются переселить мигрантов из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз. Об этом пишет газета Telegraph.





Согласно изданию, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в ближайшее время объявит о новой политике размещения мигрантов. Это решение связано с поручением премьер-министра Кира Стармера взять под контроль кризис с прибытием в страну беженцев на резиновых лодках.





«Планы (по переселению мигрантов) будут обнародованы в течение нескольких недель», — уточняется в материале.