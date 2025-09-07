Мигрантов в Британии захотели размещать в казармах бывших военных баз
Telegraph: мигрантов в Британии станут размещать в казармах бывших военных баз
Власти Великобритании собираются переселить мигрантов из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз. Об этом пишет газета Telegraph.
Согласно изданию, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в ближайшее время объявит о новой политике размещения мигрантов. Это решение связано с поручением премьер-министра Кира Стармера взять под контроль кризис с прибытием в страну беженцев на резиновых лодках.
«Планы (по переселению мигрантов) будут обнародованы в течение нескольких недель», — уточняется в материале.Telegraph добавляет, что у Великобритании близится заключение соглашения с Германией по обмену мигрантами. Оно будет аналогичным договору с Францией, который страна подписала в августе.
«Выброшена, как мусор»: В Ленобласти нашли младенца в коробке у мусоропровода
Также в Британии надеются в ближайшем будущем закрыть десятки «отелей-убежищ», в которых сейчас размещено множество мигрантов. Напомним, что Великобритания серьезно страдает от притока нелегалов. На размещение беженцев в гостиницах власти ежедневно тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов на электровелосипеде отца-курьера сбили мать с ребёнком в Подмосковье и сбежали.
4 сентября мы писали о том, как нелегальные мигранты из Африки, которые плыли на Канарские острова, устроили массовую резню на борту своего судна. Более 20 выживших были позже задержаны испанской полицией по подозрению в совершении насильственных действий в отношении умерших пассажиров.