В Минпросвещения объяснили сокращение занятий по родной речи в школах

04 августа 2025, 20:54

Сокращение занятий по родной речи в школах связано с нагрузкой на школьников

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Сокращение занятий по родной речи в школах связано с допустимой нагрузкой на учащихся 1-х классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.





Перед этим Минобрнауки Республики Татарстан обращалось в вышестоящее ведомство с просьбой об отмене планируемого сокращения часов по изучению родных языков в начальных классах с двух до одного в неделю с 1 сентября.





«В абзаце 9 пункта 3.4.16 СанПиН указано, что объём максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четырёх уроков; один раз в неделю возможны пять уроков — за счёт дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час — только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю», — пояснили в Минпросвещения.

