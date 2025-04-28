В Минпросвещения озвучили максимальное количество уроков в день

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Педагоги должны проводить не более пяти-шести уроков в день, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках заседания Совета законодателей РФ. Максимальная нагрузка отражена в соответствующем приказе.
«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5-6 уроков, не больше», — сказал Кравцов.Отмечается, что для школ нужно создать типовые регламенты работы.
«Сегодня мы рекомендациями министерства направили, типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса», — добавил министр.Кравцов резюмировал, что необходимо вносить изменения в соответствующее законодательство.
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