Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Сад — связь поколений»

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Всероссийскую акцию «Сад — связь поколений» проведёт 19 мая фонд содействия реализации социальных проектов «Благовест», стать участниками или партнёрами акции могут все желающие, сообщает пресс-служба фонда.
«Целью акции является создание новой традиции — ежегодная высадка саженцев 19 мая, которая призвана поддержать и развить объединяющие наше общество социокультурные ценности, продемонстрировать важность труда в долгосрочной перспективе, помочь духовному единению людей и патриотическому воспитанию молодёжи, а также скорректировать потребительское отношение к природе», — говорится в сообщении.Для участия в акции нужно заполнить анкету на сайте проекта, а 19 мая сделать видеоотчёт о посадке деревьев и разместить его на странице на «Благовест» в соцсети «ВКонтакте». Подробная информация об акции размещена по ссылке.
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