В России для дропперов введут уголовную ответственность

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Правительство России разработало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, участвующих в обороте банковских карт, используемых в преступных целях. Как сообщает издание «Ведомости», изменения затронут статью 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).
Согласно проекту закона, передача банковской карты третьему лицу за вознаграждение повлечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 480 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если клиент банка самостоятельно проводит сомнительные операции с картой, полученной от преступников, он также понесет ответственность.
Для тех, кто намеренно покупает банковские карты для передачи мошенникам, предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, принудительные работы продолжительностью до четырех лет или лишение свободы на шесть лет. Использование чужой банковской карты или электронного кошелька грозит пятью годами принудительных работ или шестью годами заключения.
К числу запрещенных операций планируется отнести любые переводы или получение денежных средств без достаточных правовых оснований. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 28 апреля текущего года.
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Для тех, кто намеренно покупает банковские карты для передачи мошенникам, предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, принудительные работы продолжительностью до четырех лет или лишение свободы на шесть лет. Использование чужой банковской карты или электронного кошелька грозит пятью годами принудительных работ или шестью годами заключения.
К числу запрещенных операций планируется отнести любые переводы или получение денежных средств без достаточных правовых оснований. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 28 апреля текущего года.
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Дарья Осипова