Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России для дропперов введут уголовную ответственность

В России для дропперов введут уголовную ответственность

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Правительство России разработало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, участвующих в обороте банковских карт, используемых в преступных целях. Как сообщает издание «Ведомости», изменения затронут статью 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).
Согласно проекту закона, передача банковской карты третьему лицу за вознаграждение повлечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 480 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если клиент банка самостоятельно проводит сомнительные операции с картой, полученной от преступников, он также понесет ответственность.

Для тех, кто намеренно покупает банковские карты для передачи мошенникам, предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, принудительные работы продолжительностью до четырех лет или лишение свободы на шесть лет. Использование чужой банковской карты или электронного кошелька грозит пятью годами принудительных работ или шестью годами заключения.

К числу запрещенных операций планируется отнести любые переводы или получение денежных средств без достаточных правовых оснований. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 28 апреля текущего года.

Читайте также:

Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках

Юрист прокомментировала инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду

В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
#карты
#клиент
#штрафы
#операции
В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки
В подмосковных Можайске и Клину зафиксировали рекордные заморозки
28 апреля 2025, 08:54

Фото: iStock/OleJohny

В минувшую ночь в подмосковных городах Можайск и Клин были зафиксированы рекордно низкие температуры, сообщают синоптики. Об этом пишет РИА Новости.
В Можайске минимальная температура воздуха достигла минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса, что является самым низким показателем для 28 апреля по меньшей мере с начала XXI века.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что последняя неделя апреля в столичном регионе началась с неожиданных заморозков. Однако синоптики уверяют, что это были последние заморозки в нынешнем месяце, и в ближайшие дни ожидается повышение температуры.

Читайте также:

Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий

«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»

Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники
#синоптики
#температура
#майские праздники
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий
28 апреля 2025, 06:58

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Приморского края арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ, стремящейся вернуть государству объекты бывшего военного имущества Минобороны, сообщает РИА Новости. Иск был подан 23 апреля к 32 ответчикам, включая местные компании, власти и Росимущество. Судебное заседание назначено на 23 мая.
Генпрокуратура требует вернуть в собственность РФ недвижимость, проданную в разные годы, и компенсировать покупателям их затраты. Арест наложен на объекты, принадлежащие компаниям «СЗ "Бархат"», «Каталея» и другим. Среди третьих лиц в деле числятся «Восточная верфь» и Сбербанк.

«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области
«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области
ГП стремится вернуть государству объекты, расположенные на улицах Бархатная, Катерная и в бухте Улисс, где находится катерная стоянка рядом с базой Тихоокеанского флота. Росреестру запрещено проводить регистрацию прав на эти объекты, кроме случаев, связанных с учетом по заявлениям Росимущества.

В марте власти Владивостока потребовали до 1 мая убрать маломерные суда из бухты Улисс для обеспечения безопасности навигации военных кораблей.

Ранее сообщалось, что эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила россиянам правила особой оплаты труда в майские праздники. Она также напомнила, что работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ.

Читайте также:

«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»

«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»

Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
#суд
#арест
#сбербанк
#недвижимость
#генпрокуратура
#заседание
#компании
#собственность
#минобороны
#рф
#1 мая
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»
Суд обязал «Магнит» заплатить 220 тыс. руб. за использование хита «Нас не догонят»
28 апреля 2025, 06:48

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал сеть магазинов «Магнит» на 220 тысяч рублей за незаконное использование 12 песен, включая «Лети за солнцем» и «Нас не догонят», сообщает РИА Новости.
Суд обязал АО «Тандер», дочернее общество «Магнита», компенсировать нарушение авторских прав Российскому авторскому обществу.

«Взыскать с АО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — сообщается в судебном документе.
Дополнительно сеть выплатит 16 тысяч рублей госпошлины.

Полгода назад этот же суд рассматривал похожее дело, связанное с исполнением песен на праздничном мероприятии у одного из магазинов «Магнита». Детали текущего нарушения не уточняются. Решение направлено на защиту интересов правообладателей.

Ранее сообщалось, что западные СМИ выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены 26 февраля мертвыми в своем особняке в Санта-Фе, тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии.

Читайте также:

Посольство РФ проверит данные о россиянах среди пострадавших от наезда машины в Ванкувере

Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники

Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной
#суд
#дело
#права
#общество
#нарушение
#нарушения
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам объяснили правила особой оплаты труда в майские праздники
Эксперт Лопатина: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере
28 апреля 2025, 04:33

Фото: iStock/Ratana21

Работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Трудовая деятельность сотрудников в период праздничных дней, включая майские праздники, согласно действующему законодательству, должна оплачиваться работодателями особым образом», — указала она.
Сотрудник вправе выбрать форму компенсации: повышенную оплату или дополнительный выходной за отработанный праздничный день. В первом случае сдельщики получат двойную расценку за выполненный объем работы, а почасовики — удвоенную ставку.

Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Для сотрудников с фиксированным окладом расчёт зависит от переработанных часов. Если время не превышает месячную норму, выплачивается одна дневная ставка сверх оклада. При превышении лимита — двойная ставка.

Если работник выбирает выходной, оплата за праздничный день начисляется по стандартному тарифу, а за «новый» выходной день дополнительной финансовой компенсации не последует.

Читайте также:

Два самолета МЧС успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас

Правительство РФ намерено выяснить, кто и почему не работает в России

«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала чувств
#эксперт
#работа
#майские праздники
#оплата
#компенсации
#ставка
#ранхигс
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство РФ намерено выяснить, кто и почему не работает в России
РБК: В России разработали план борьбы с нелегальной занятостью на 2025-2027 годы
28 апреля 2025, 04:01

Фото: iStock/scyther5

Правительство России разработало новый трёхлетний план борьбы с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина, подлинность которого подтвердил источник, близкий к ведомствам.
Документ, подготовленный Минтрудом при участии других министерств, включает 18 мер (на федеральном и региональном уровнях) для анализа рынка труда и сокращения теневого найма. До 15 июля 2025 года Роструд должен провести анализ численности и структуры неработающих граждан трудоспособного возраста, которых, по данным Росстата за 2023 год, насчитывается около 14,9 млн человек.

Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
Россиянам напомнили о начале первой трехдневной рабочей недели в мае
«Минтруд совместно с подведомственными организациями сформирует комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста, и направит его в аппарат правительства до 1 марта 2026 года», — передает РБК.
Новый план заменит предыдущую программу 2022–2024 годов, добавив новые инициативы по вовлечению в экономику лиц, не выражающих желания работать (11,8 млн из общего числа по данным 2023 года). Регионам предстоит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, а также действия по профилактике нарушений.

Читайте также:

Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей

«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»

«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Сокровища императора», певица не сдержала чувств
#правительство
#проект
#контроль
#роструд
#человек
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате