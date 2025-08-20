На Камчатке сотрудники хлебокомбината пойдут под суд за отравление 85 школьников

20 августа 2025, 10:14

Руководители елизовского хлебокомбината предстанут перед судом за отравление 85 детей

Фото: Istock/nikola19

Следственный комитет завершил расследование в отношении должностных лиц хлебокомбината в Елизове, по вине которых произошло массовое отравление 85 школьников. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.