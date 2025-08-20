На Камчатке сотрудники хлебокомбината пойдут под суд за отравление 85 школьников
Следственный комитет завершил расследование в отношении должностных лиц хлебокомбината в Елизове, по вине которых произошло массовое отравление 85 школьников. Об этом сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
По версии обвинения, должностные лица местного хлебокомбината нарушили нормы безопасности, что привело к массовому отравлению 85 детей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.
На предприятии сообщили, что все нарушения, выявленные Роспотребнадзором, уже устранены. Следует отметить, что в мае суд уже оштрафовал сам хлебокомбинат на символическую сумму в 30 тысяч рублей.
