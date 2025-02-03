В Московской области в феврале пройдет свыше 150 тематических ярмарок

Видео: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В феврале на территории Московской области пройдёт 153 ярмарки, где можно будет приобрести свежие и качественные продукты, а также насладиться праздничной атмосферой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Многие из ярмарок будут посвящены определённой тематике. На них можно будет попробовать блины с разнообразными начинками, поучаствовать в традиционных русских гуляниях и отпраздновать Масленицу.
Ярмарки пройдут в таких городах, как Истра, Орехово-Зуево и других. В честь Дня защитника Отечества будут работать площадки в Раменском, Электроуглях, Ленинском, Богородском и Волоколамском городских округах.
Помимо этого, состоятся ярмарки «Домашний очаг», «Ловись, рыбка», «Всё для дома» и «Зимняя сказка». Жители также смогут приобрести фермерские товары от производителей Московской области и других регионов России: сыры, мёд, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия.
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Ярмарки пройдут в таких городах, как Истра, Орехово-Зуево и других. В честь Дня защитника Отечества будут работать площадки в Раменском, Электроуглях, Ленинском, Богородском и Волоколамском городских округах.
Помимо этого, состоятся ярмарки «Домашний очаг», «Ловись, рыбка», «Всё для дома» и «Зимняя сказка». Жители также смогут приобрести фермерские товары от производителей Московской области и других регионов России: сыры, мёд, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия.
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Дайана Хусинова