В Подмосковье запустили сервис по поиску питомцев

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Новый сервис позволяет жителям Московской области размещать объявления о найденных или пропавших животных, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице регионального портала. Он позволяет пользователям размещать объявления о пропаже или находке питомцев.
После выбора цели обращения («Животное пропало» или «Животное найдено») открывается доска объявлений других пользователей, где можно быстро найти нужное животное по фотографии, клейму или чипу, а также использовать расширенный поиск по описанию питомца (вид, кличка, порода, окрас и другие параметры).
«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», — рассказала Куртяник.
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