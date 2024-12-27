В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как выбирать консервированные овощи

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Блюда с консервированными овощами, а также заготовленные летом фрукты из банок часто входят в новогоднее меню. Советами о том, как выбрать качественные консервы, поделились специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прежде всего необходимо внимательно осмотреть банку: на ней не должно быть никаких повреждений. Затем нужно проверить наличие маркировки, так как только маркировка гарантирует, что продукт был изготовлен легально, с соблюдением всех правил и санитарных норм. Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — говорится в сообщении.Отдельные рекомендации касаются выбора консервированных помидоров: важно, чтобы рассол был прозрачным, кожица не лопнувшей, а сами плоды — цельными.
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