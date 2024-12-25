В Минсельхозпроде рассказали, как банные комплексы будут работать в праздничные дни

Видео: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области работает более 650 банных комплексов. Около 300 из них предлагают скидки для определённых категорий граждан, в том числе пенсионерам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Некоторые комплексы предлагают различные виды бань, например:
В различных региональных банных комплексах планируются новогодние мероприятия. Например, в оздоровительном комплексе «Термы», расположенном в Мытищах на улице Летной, пройдёт масштабная праздничная программа, рассчитанная на посетителей разных возрастов. Среди развлечений будут весёлые старты, квесты и пенные дискотеки.
В подольских «Банях Алексеева» 29 декабря во всех отделениях организуют сеансы парения с использованием уникального травяного сбора под названием «Русское поле». В этот сбор входят такие травы, как донник, мята, полынь, берёза, дуб, пихта и ромашка.
В банном комплексе «Termoland», расположенном в городском округе Солнечногорска, с 28 декабря по 8 января будут проводиться семейные мероприятия, тематические сеансы парения и мастер-классы.
А в банном комплексе Жар-птица под Истрой 31 декабря и 1 января гостей ждут праздничные сеансы парения под музыку из фильма «Ирония судьбы» и ледяные мандарины в качестве угощения.
Более подробную информацию о мероприятиях, ценах и часах работы можно найти на сайтах банных комплексов.
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- русская баня;
- турецкий хаммам;
- травяная баня;
- соляная баня;
- сауна.
В различных региональных банных комплексах планируются новогодние мероприятия. Например, в оздоровительном комплексе «Термы», расположенном в Мытищах на улице Летной, пройдёт масштабная праздничная программа, рассчитанная на посетителей разных возрастов. Среди развлечений будут весёлые старты, квесты и пенные дискотеки.
В подольских «Банях Алексеева» 29 декабря во всех отделениях организуют сеансы парения с использованием уникального травяного сбора под названием «Русское поле». В этот сбор входят такие травы, как донник, мята, полынь, берёза, дуб, пихта и ромашка.
А в банном комплексе Жар-птица под Истрой 31 декабря и 1 января гостей ждут праздничные сеансы парения под музыку из фильма «Ирония судьбы» и ледяные мандарины в качестве угощения.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более подробную информацию о мероприятиях, ценах и часах работы можно найти на сайтах банных комплексов.
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