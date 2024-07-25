Врач Тимощенко раскрыла уникальные свойства русской бани

Фото: iStock/vubaz
Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что русская баня обладает рядом уникальных целебных свойств, включая способность укреплять иммунитет и выводить токсины.
«Влияние бани на организм комплексное и от этого целительное: контрастное действие тепла и прохладной воды, ароматерапия маслами и массаж душистыми вениками. Русская баня благоприятно влияет на несколько аспектов здоровья: повышает устойчивость иммунитета к инфекциям, обеспечивает дезинтоксикацию, тренирует дыхательную систему за счет расширения бронхов и улучшения дыхания», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.
Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.
Читайте также:
Врач Иванов раскрыл целебные свойства крапивы
Назван самый полезный вид массажа
Химик Березовский заявил об опасности попадания морской воды в глаза
Мелисса Тимофеева