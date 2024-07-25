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Врач Тимощенко раскрыла уникальные свойства русской бани

25 июля 2024, 20:14
Фото: iStock/vubaz

Фото: iStock/vubaz

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что русская баня обладает рядом уникальных целебных свойств, включая способность укреплять иммунитет и выводить токсины.


«Влияние бани на организм комплексное и от этого целительное: контрастное действие тепла и прохладной воды, ароматерапия маслами и массаж душистыми вениками. Русская баня благоприятно влияет на несколько аспектов здоровья: повышает устойчивость иммунитета к инфекциям, обеспечивает дезинтоксикацию, тренирует дыхательную систему за счет расширения бронхов и улучшения дыхания», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.

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#баня
#врач
#здоровье
Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья
26 июля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Демоверсию комплексного Центра здоровья работающих представили специалисты Медико-санитарной части N9 ФМБА России из Дубны на выставочной площадке форума «Здоровое общество», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава медик-санитарной части Ирина Ларионова рассказала, что оборудование Центра здоровья работающих связано в одну систему искусственным интеллектом, что позволяет человеку получить максимально полную информацию о своём здоровье и своевременно обратиться за профессиональной помощью.

«Программно-аппаратные комплексы и инновационные тренажеры, установленные в «умной палате» Центра, позволяют за десять минут провести диагностику пациента по 128 физиологическим параметрам. Оценивается работа сердечно-сосудистой системы, нагрузка на позвоночник, утомляемость и уровень стресса», — пояснила Ирина Ларионова.
По итогу тестирования пациент получает рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.

Форум «Здоровое общество» проводился 24-25 июля в Москве.

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#диагностика
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Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа
25 июля 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На Московскую областную станцию скорой помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа №1, заключившие целевое соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Ребята уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят документы и проходят аккредитацию. В этом году в областную скорую устраивается 75 целевиков. Это 56 фельдшеров, а также 19 медсестёр и медбратьев. Сначала они будут работать в составе бригад с наставниками, а позже выйдут на линию самостоятельно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией в период обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждёт гарантированное место работы.

Кроме того, в Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Найти подробную информацию об этом можно на сайте.

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#минздрав мо
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Хирург Гоев заявил об опасности ежей для человека
25 июля 2024, 20:01

Фото: iStock/Olga Vasilyeva

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
Так, по его словам, эти милые зверьки переносят сальмонеллез, лептоспироз и бешенство.

«Ежи могут переносить желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. Чаще всего заражение происходит через укус. Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется», — отметил в беседе с NEWS.ru Гоев.

В случае укуса ежа врач рекомендовал поймать его и показать ветеринару, а сам укус обработать антисептиком.

Ранее в Минэкологии региона предупредили, что жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.

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Мурашко предупредил об опасности недостатка сна менее шести часов в сутки
Мурашко: Сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти на 30%
25 июля 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Недостаток сна может крайне отрицательно сказаться на состоянии здоровья. А систематический сон менее шести часов в сутки на 30% увеличивает риск ранней смерти.
Об этом во время своего выступления на форуме «Здоровое общество» рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, по его словам, люди, которые спят меньше шести часов, на 48% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Систематический недостаток сна может также снижать когнитивные способности и на 40% уменьшать трудоспособность, добавил министр.

Люди, страдающие от хронического недосыпа, становятся более нервными, у них повышается возбудимость и они становятся легко подвержены стрессу, который ещё более ослабляют сердечно-сосудистую систему, сказал глава Минздрава в заключение.

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Врач Демьяновская заявила о смертельной опасности энтеровируса
25 июля 2024, 16:11

Фото: iStock/Dr_Microbe

Врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что энтеровирусная инфекция может привести к тяжёлым осложнениям, таким, как менингит и энцефалит с отёком головного мозга, поражение сердечной и скелетных мышц, и даже к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
«В большинстве случаев энтеровирусная инфекция как у детей, так и у взрослых завершается полным выздоровлением через 7-10 дней. Но иногда она может стать причиной серьёзных осложнений — нарушения работы нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, почек. Самая тяжёлая форма энтеровирусной инфекции — менингоэнцефалитическая», — пояснила в беседе с «Известиями» врач.

Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила личной гигиены, добавила врач.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева напомнила, как правильно выбирать арбуз для того, чтобы не отравиться испорченным продуктом.

«Надо стараться покупать арбузы в госучреждениях, но никак не на обочине. Желательно, чтобы это был наш российский продукт, потому что в прошлом и в позапрошлом году было немало отравлений. Быть может, дело в транспортных услугах, быть может, арбузы были побиты, наколоты какими-то химическими компонентами для ускорения созревания. Нужно быть очень аккуратными при выборе арбузов — их можно покупать исключительно в сезон», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявлял, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.

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#заболевания
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Врач Иванов раскрыл целебные свойства крапивы
25 июля 2024, 15:48

Фото: iStock/dulezidar

Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.
«Имеются сведения о возможной пользе крапивы при лечении артрита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сердечной недостаточности. Крапива уменьшает воспаление, помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови. Крапива повышает уровень гемоглобина и оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему», — прокомментировал в беседе с «Известиями» врач.

Однако доктор предостерёг от употребления отваров растений некоторых людей, так как крапива наряду с полезными свойствами может вызвать аллергию.

До этого диетолог Полина Журавлева напомнила, почему в жару лучше пить горячий или тёплый чай, нежели холодную воду.

«Горячий или даже теплый чай расширяет сосуды, благодаря чему увеличивается теплоотдача. То есть тело потеет и охлаждается. Мы про это часто забываем, вообще природу пота забываем. На Востоке давно это поняли и пьют горячий чай. Это намного выгоднее, чем пытаться охладиться напитками со льдом», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.

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#диетолог
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#здоровье
#растения
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Подмосковные врачи удалили у пациентки окаменевший желчный пузырь
25 июля 2024, 15:02

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Желчный пузырь, стенки которого были полностью покрыты слоем кальция, удалили у 46-летней женщины врачи Реутовской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на тяжесть в правом подреберье. Исследования выявили у женщины редкую разновидность калькулёзного холецистита: так называемый «фарфоровый» желчный пузырь. В этом случае из-за воспаления желчного пузыря стенки органа полностью покрываются кальцием», — говорится в сообщении.
Врачи отметили, что такое состояние грозит развитием онкологических заболеваний. Было принято решение удалить поражённый орган.

«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твёрдой консистенции, действительно похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому мы извлекли его», — рассказал глава хирургического отделения Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо её уже выписали. Женщина сможет жить полноценной жизнью, но для этого ей надо придерживаться диеты: питаться 4-5 раз в день и отказаться от жирной пищи.

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#реутов
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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#хирург
#минздрав мо
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Люберецкие врачи освоили новый вид хирургии при боли в пояснице
25 июля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Люберецкие нейрохирурги начали внедрять новый вид малоинвазивных операций. Это блокада фасеточных суставов при болях в пояснице. Она проводится с помощью радиочастотного генератора, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Операция проводится под местной анестезией. Под контролем рентген-аппарата C-дуга в позвоночник устанавливают проводниковые иглы, через которые вводят подключённый к генератору электрод для воздействия на ущемлённый нерв. Большинству пациентов после проведения операции становится лучше», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джамиль Одаманов.
Операция помогает больным артрозом позвоночных суставов, когда ещё не образовалась грыжа диска, но при длительной ходьбе и нагрузках возникают боли в спине.

Вмешательство проводится бесплатно по полису ОМС. На него направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Оборудование было поставлено в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Уже проведено 30 таких операций.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#московская область
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Представителей Подмосковья пригласили на Российский диагностический саммит
25 июля 2024, 11:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский диагностический саммит будет проходить в Москве 2-4 октября, принять участие в его работе приглашают представителей Московской области, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках саммита состоится несколько ключевых событий в мире медицинской диагностики: Х конгресс лабораторной медицины, конференция Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, форум Российского общества рентгенологов и радиологов, конференция диагностической медицинской ассоциации «Эффективное управление» и конференция Московского регионального отделения РОРР «Цифровизация», — говорится в сообщении.
Кроме того, на саммите будет развёрнута выставка «Диагнополис»: участие в ней примут производители и поставщики оборудования и материалов для медицинской диагностики. Организаторы заявляют, что эта выставка станет самой крупной в Европе.

Подробная информация о предстоящем саммите размещена на сайте мероприятия.

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#медицинское оборудование
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