«Здоровье может не выдержать»: Невролог рассказала, кому опасно париться в бане

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Парение в бане зимой — излюбленное времяпровождение россиян. Казалось бы, эта процедура представляет собой эффективную физиотерапевтическую практику и имеет исключительно плюсы, однако некоторые врачи утверждают, что порой баня может вызвать обострение хронический заболеваний и даже спровоцировать эпилептический припадок.
Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко в беседе с «Радио 1» заявила, что банные процедуры сами по себе ничего не провоцируют болезни, а наоборот помогают расслабиться и восстановить силы.
Она также уточнила, кому стоит воздержаться от банных парений с целью сохранения здоровья.
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«Человек с эпилепсией, зная о своем заболевании, не пойдет в баню и не будет париться. На ровном месте ничего не может возникнуть, всегда должны быть какие-то к этому предпосылки», — сказала эксперт.
Она также уточнила, кому стоит воздержаться от банных парений с целью сохранения здоровья.
«Людям с сердечно-сосудистыми и кардиологическими заболеваниями лучше отказаться, потому что есть риски. Тем, у кого есть артериальная гипертензия, тоже следует воздержаться. Если у человека плохая система адаптации или проблема с нервной системой, то тогда здоровье может не выдержать», — объяснила врач.
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Анастасия Бондарева