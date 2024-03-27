В Подмосковье отремонтировали пять дорог к драмтеатрам

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Пять дорог, по которым можно проехать к драматическим театрам, расположенным в Московской области, отремонтировали работники Мосавтодора в минувшем году, об этом во Всемирный день театра — 27 марта — напомнили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, было отремонтировано покрытие на Олимпийском проспекте в Мытищах, по которому можно проехать к театру «Петрушкина слобода». В Дмитрове отремонтировали Загорскую улицу, ведущую к Дмитровскому драмтеатру. В Истре ремонт провели на Советской улице — неподалёку от Истринского драмтеатра», — говорится в сообщении.Кроме того, в Щёлкове обновили асфальтовое покрытие на улицах Вокзальная и Советская, рядом со щёлковским драмтеатром.
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Лев Каштанов