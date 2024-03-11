Ямы на подмосковных дорогах должны ликвидировать до начала мая

Более 4,4 млн избирателей, проживающих в Московской области, заявили, что собираются принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Такой результат показал опрос, который проводили подмосковные информаторы о выборах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.