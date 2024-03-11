Ямы на подмосковных дорогах должны ликвидировать до начала мая

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Активную работу по ямочному ремонту запланировали на дорожной сети Московской области, об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«С приходом тепла на дорогах стали активно образовываться ямы. На 10 марта мы выявили почти 68 тысяч ям. По нашему плану, выявить все ямы необходимо до 1 апреля и устранить основной объём до 1 мая», — сказал Гержик.В министерстве уточнили, что в настоящее время на дорогах Московской области выявлено 67 тысяч 772 ямы, устранено — 37 тысяч 225. Кроме того, названы муниципалитеты с низким темпом выявления ям. Тройку антилидеров по этому показателю составили Балашиха, Солнечногорск и Наро-Фоминский округ. Худшими по ремонту ям по состоянию на 10 марта текущего года оказались Лотошино, Волоколамский округ и Солнечногорск.
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Лев Каштанов