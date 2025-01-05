В Минтруда назвали самые высокие зарплаты мигрантов в России

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Зарплаты мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Из документа «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год» следует, что высококвалифицированные мигранты смогут получать 380 тысяч рублей. Это самая высокая зарплата, которую смогут получать иностранцы, занимающие должность председателя правления.
Также сообщается, что зарплату в размере 275 тысяч рублей смогут получать менеджеры крупных компаний, а 250 тысяч рублей – спортсмены-инструкторы. Чуть меньше, а именно 230 тысяч рублей, будут зарабатывать мигранты-брынзоделы, бланшировщики и директоры департаментов.
Кроме того, в Минтруда рассказали о самых низких зарплатах в России для иностранцев. 25 тысяч рублей будут получать конструкторы одежды, 23 тысячи – массажисты, а 20 тысяч – повары и пекари.
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Также сообщается, что зарплату в размере 275 тысяч рублей смогут получать менеджеры крупных компаний, а 250 тысяч рублей – спортсмены-инструкторы. Чуть меньше, а именно 230 тысяч рублей, будут зарабатывать мигранты-брынзоделы, бланшировщики и директоры департаментов.
Кроме того, в Минтруда рассказали о самых низких зарплатах в России для иностранцев. 25 тысяч рублей будут получать конструкторы одежды, 23 тысячи – массажисты, а 20 тысяч – повары и пекари.
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Анастасия Чинкова