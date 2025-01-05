Рост зарплат, безработица и бонусы: тренды на рынке труда в 2025 году

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В 2025 году на рынке труда ожидается замедление темпов роста заработных плат, сохранение уровня безработицы на текущем уровне, дефицит кадров в размере 3,1 миллиона человек и переход к индустриализации. О ключевых тенденциях на рынке труда в России расскажет «Радио 1».
Изменения в росте зарплат
В 2025 году реальная заработная плата вырастет на 7%. За десять месяцев прошлого года реальная зарплата в России увеличилась на 9%, а в номинальном выражении составила 86,5 тысячи рублей (+17,9%). Согласно опросу ЦБ, 75% компаний намерены повысить зарплаты, особенно в сельском хозяйстве (83%) и промышленности (79%).
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат на уровне 7% в этом году. Номинальная зарплата, по ожиданиям ведомства, вырастет до 99,9 тысячи рублей в 2025 году, до 110,2 тысячи в 2026-м и до 119,3 тысячи рублей в 2027-м. В бюджетном секторе также планируется индексация на 13,2%, однако фактический рост реальных зарплат будет незначительным.
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Как изменится уровень безработицы
В течение ближайших шести лет в России ожидается значительная нехватка кадров. В 2024 году уровень безработицы в стране достигнет рекордно низкой отметки — 2,3%. Эксперты предполагают, что в этом году показатели останутся на схожем уровне. По прогнозам правительства РФ, в ближайшие шесть лет нехватка работников может составить 3,1 миллиона человек. К тому же, демографические факторы и недостаточная численность населения будут способствовать кадровому дефициту. Уход части рабочей силы в зону специальной военной операции может усугубить данную проблему. Повышение ключевой ставки также может привести к сокращению неэффективных бизнесов и замедлению производственных процессов, что освободит часть рабочей силы.
Как изменятся меры удержания сотрудников
В 2025 году продолжится тенденция на удержание сотрудников. По данным исследования рекрутинговой компании Get Experts, в 2024 году 80% работодателей внедрили меры по удержанию персонала в условиях нехватки кадров. К таким мерам относились: помощь с оплатой ипотеки, льготный выкуп жилья, расширенные социальные пакеты, фитнес-абонементы и компенсация детского отдыха. Согласно данным hh.ru, в 2025 году акцент на удержание сотрудников сохранится у 87% компаний, что связано с высокими затратами на поиск и адаптацию новых работников.
При этом большинство сотрудников будут заинтересованы не только в финансовых вознаграждениях, но и в ощущении своей значимости в команде, вовлеченности в процесс принятия решений и видимости результатов своей работы. В 2025 году работодателям придется адаптироваться к новым условиям, чтобы привлечь и удержать талантливых работников.
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Что ждет рынок труда в 2025 году
В 2025 году ожидается сокращение числа вакансий с удаленной работой. Продолжится процесс «индустриализации» занятости, и потребность в специалистах по управлению автоматизированными системами останется высокой, как отметила профессор НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Она подчеркнула, что индустриализация приведет к стандартизации трудовых отношений, что, в свою очередь, значительно уменьшит количество вакансий с гибким графиком и удаленной работой, поскольку большинство производственных процессов требует физического присутствия работников.
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Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов также прогнозирует, что молодые специалисты будут активно «перепрыгивать» между компаниями в поисках карьерного роста, что может вызвать беспокойство у работодателей. Он также ожидает перенасыщения рынка профессионалами с базовым IT-образованием.
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