В Минтруда рассказали о размере минимального пособия на одного ребёнка в 2025 году

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Размер максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей на одного ребёнка. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки российских семей.
В среднем размер максимального ежемесячного пособия составит свыше 17 тысяч рублей на одного ребёнка. С 2025 года семья сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго и последующих детей.
Котяков подчеркнул, что рост выплаты составит 14,8% за счёт роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. В настоящее время каждый третий российский ребёнок получает единое пособие.
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