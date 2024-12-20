Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На заседании Госсовета по вопросам поддержки семей президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества.
«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, в связи с этим предлагаю объявить 2025-й год Годом защитника Отечества», — сказал глава государства.В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин рассказал, что фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военных, которые ушли со службы, однако нуждаются во внимании государства.
По словам президента, в фонде ищут индивидуальный подход к каждой ситуации. Там решаются вопросы социального характера, выплат и другие.
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Анастасия Ларина