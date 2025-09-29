В Минтруде назвали дату индексации пенсий

29 сентября 2025, 12:12

Минтруд: индексация пенсий на 7,6% будет один раз 1 января 2026 года

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз — с 1 января, при этом повышение превысит инфляцию и составит 7,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.