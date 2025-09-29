В Минтруде назвали дату индексации пенсий
Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз — с 1 января, при этом повышение превысит инфляцию и составит 7,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
По оценке министерства, это приведёт к увеличению средней страховой пенсии по старости почти на 2 тыс. рублей — до 27,1 тыс. рублей.
Как и в прошлом году, приняли решение о досрочной индексации: ее не привяжут ни к фактической инфляции с 1 февраля, ни к доходам Социального фонда с 1 апреля. Повышение проводится сразу с 1 января и выше уровня инфляции.
В целом через Социальный фонд на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и мер соцподдержки в 2026 году планируют направить более 18,7 трлн рублей, из которых почти 13 трлн рублей пойдут непосредственно на выплаты пенсий. Минтруд подчёркивает, что бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств в полном объёме. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.
