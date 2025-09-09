Достижения.рф

Россиянам до 1 октября следует выбрать форму получения соцподдержки

Фото: iStock/Tippapatt

Претендентам на федеральные льготы и меры социальной поддержки необходимо выбрать способ получения социальных услуг до 1 октября, согласно информации, полученной РИА Новости от Социального фонда России.



Граждане, имеющие право на федеральные льготы, могут определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной. В натуральной форме предоставляются следующие услуги:

  • Выдача лекарств и медицинских изделий;
  • Путевки в санаторий;
  • Бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Если граждане решат отказаться от всех услуг, им будет выплачена финансовая компенсация в размере 1728,46 руб. в месяц. Также предусмотрена возможность частичного отказа от натуральной формы поддержки с выбором одной из предложенных услуг. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд через портал Госуслуг, клиентскую службу или многофункциональный центр (МФЦ) до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года и останется в силе до подачи нового заявления.
Дарья Осипова

