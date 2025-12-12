В Минтруде раскрыли, кому выплатят пенсию за январь досрочно

12 декабря 2025, 13:19

Котяков: пенсии выплатят досрочно тем, кому деньги приходят в начале января

Фото: iStock/mars58

Часть пенсионеров уже в декабре получит пенсию за январь. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.