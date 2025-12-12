В Минтруде раскрыли, кому выплатят пенсию за январь досрочно
Часть пенсионеров уже в декабре получит пенсию за январь. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Министр подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые получают пенсию через банки на пластиковые карты. По его словам, они получат выплаты в первые 12 дней января.
Котяков добавил, что изменения в графике не затронут тех, кто получает пенсию через «Почту России».
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России насчитывается около 43 миллионов пенсионеров. По ее заверению, в 2026 году для них будет проведена обязательная индексация выплат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: