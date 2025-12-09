Защита граждан в цифре: в России готовят новый этап борьбы со спам-звонками и мошенниками

09 декабря 2025, 22:40

Путин анонсировал второй пакет мер против телефонного мошенничества

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что Совет по правам человека (СПЧ) разработал ряд конкретных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, передаёт РИА Новости.





Первый пакет инициатив уже вступил в силу, а сейчас обсуждается и согласовывается второй, в будущем планируется третий.





«В их основе, в том числе, ваши инициативы», — отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.