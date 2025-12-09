Защита граждан в цифре: в России готовят новый этап борьбы со спам-звонками и мошенниками
Путин анонсировал второй пакет мер против телефонного мошенничества
Президент России Владимир Путин сообщил, что Совет по правам человека (СПЧ) разработал ряд конкретных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, передаёт РИА Новости.
Первый пакет инициатив уже вступил в силу, а сейчас обсуждается и согласовывается второй, в будущем планируется третий.
«В их основе, в том числе, ваши инициативы», — отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Первый пакет, принятый в июне, включает около 30 мер, которые внедряются поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября станет доступна функция запрета на спам-звонки. Также на портале «Госуслуги» будет возможность самостоятельно запретить оформление новых сим-карт.