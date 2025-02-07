В Минцифры РФ назвали главные способы распространения ссылок на фишинговые сайты

Интернет-мошенники создают специальные сайты, на которых пользователю под фальшивыми предлогами предлагается внести свои банковские реквизиты и пароли. Этот приём называется фишинг. О четырёх основных путях привлечения людей на фишинговые сайты, а также о том, как вычислить обман, рассказали в инструкции-видеоролике специалисты Минцифры РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ссылки на фишинговые сайты могут распространяться через электронную почту, уведомления на телефон, рекламу и всплывающие окна, а также через посты и сообщения в социальных сетях и мессенджерах», — говорится в сообщении.Подозрения должны вызвать письма от знакомых, пришедшие с необычных адресов, сообщение о новых государственных выплатах или выигрыше, письмо с выгодным предложением, сообщение о том, что необходимо сменить пароль, а также приложения из сомнительных источников.
При обнаружении фишингового сайта пользователям могут оставить жалобу на портале госуслуг. Если обращение подтвердится, мошеннический ресурс заблокируют.
Читайте также:
Бизнес Московского региона заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота
Подмосковный медробот Светлана за год позвонила пациентам около 7,5 млн раз
Россиянам рассказали о комплексном онлайн-сервисе «Рождение ребёнка»
Лев Каштанов