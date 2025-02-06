Бизнес Московского региона заключил больше всего контрактов с помощью торгового бота

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприниматели заключили на Портале поставщиков в 2024 году около 90 тыс. контрактов с применением торгового бота, автоматизирующего участие в котировочных сессиях. Сумма заключённых соглашений превысила 24 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
По данным столичного Департамента по конкурентной политике, активнее всех в прошлом году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Подмосковья. Они заключили с его помощью свыше 49 тыс. и 17 тыс. контрактов соответственно. В число лидеров также вошли Пермский край (1,9 тыс.), Санкт-Петербург (1,6 тыс.) и Калужская область (1,1 тыс.).
«Торговый бот позволяет поставщикам участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это экономит время и упрощает работу, помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. В 2024-м предприниматели заключили с применением этого сервиса 89,8 тыс. контрактов – на 18% больше, чем в 2023 году. Объём превысил прошлогодний показатель на 63% и достиг 24 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.По его словам, благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 млрд рублей
Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта, в том числе с помощью подключённого торгового бота. Он сам делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определённой поставщиком.
Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать необходимую продукцию по выгодной цене.
Бот автоматических ставок – важный инструмент Портала поставщиков. Его подключают в разных регионах. Участие в котировочных сессиях на портале позволяет им расширять географию бизнеса, наращивать продажи и заключать договоры поставок напрямую с городом.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма. Сейчас на платформе по всей стране работают более 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 360 тыс. предпринимателей. Каталог продукции насчитывает более 3 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тыс. контрактов.
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Лора Луганская