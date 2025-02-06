Подмосковный медробот Светлана за год позвонила пациентам около 7,5 млн раз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 7,5 млн исходящих звонков совершила в 2024 году робот Светлана: подмосковный голосовой помощник в сфере здравоохранения, созданный на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Исходящий обзвон позволяет адресно донести информацию до пациента. Например, если человек забыл записаться на приём к врачу для продления рецепта на лекарство по льготе или давно не проходил диспансеризацию, то робот Светлана ему напомнит об этом. В прошлом году робот Светлана совершила почти 7,5 млн таких звонков», — сказал зампред регионального правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.В министерстве отметили, что звонки от робота Светланы поступают с номера: 8-498- 602-31-35.
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