В Минцифры заявили о необходимости снизить использование VPN

31 марта 2026, 00:51

Шадаев заявил, что Минцифры обязано снизить использование VPN-сервисов в России

Фото: iStock/scyther5

Минцифры РФ обязано снизить использование VPN-сервисов в стране. Это связано с принятыми решениями об ограничении доступа к ряду иностранных платформ, объяснил министр цифрового развития России Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ». Его слова передает ТАСС.





Шадаев отметил, что блокировку для ряда зарубежных сервисов ввели после длительных и безрезультатных попыток договориться с этими платформами о соблюдении требований российского законодательства.





«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. (...) Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов», — говорится в материале.