В Минцифры заявили о необходимости снизить использование VPN
Минцифры РФ обязано снизить использование VPN-сервисов в стране. Это связано с принятыми решениями об ограничении доступа к ряду иностранных платформ, объяснил министр цифрового развития России Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ». Его слова передает ТАСС.
Шадаев отметил, что блокировку для ряда зарубежных сервисов ввели после длительных и безрезультатных попыток договориться с этими платформами о соблюдении требований российского законодательства.
«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. (...) Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов», — говорится в материале.Министр добавил, что снизить частотность применения VPN среди россиян планируется с минимальными неудобствами для пользователей. Так, например, Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование подобных сервисов — такое «решение в лоб» категорически не подходит.