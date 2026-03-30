Гумерова: в России сделают более доступной информацию в сети о помощи беременным

В России планируют сделать информацию в сети о помощи беременным более доступной. Как заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, такой подход не должен затруднять поиск возможностей для прерывания беременности.





В беседе с RT общественный деятель пояснила: в поисковой выдаче для женщин в ситуации репродуктивного выбора в первую очередь должны появляться адреса служб психологической поддержки и центров доверия.

«Как показал опыт некоторых регионов, когда с женщиной поговорили, пояснили, пригласили будущего отца, то, как правило, удаётся избежать аборта. Когда нет медицинских показаний — потому что бывает ведь аборт и по медицинским показаниям. То есть максимально предоставить механизмы поддержки и помощи в сети. Потому что вся молодёжь — и соответственно, молодые девушки, женщины — в интернете ведь берёт информацию», — рассказала Лилия Салаватовна.