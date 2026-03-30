Парень открыл стрельбу в школе, ранив учительницу
В американском штате Техас подросток открыл стрельбу в школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Комал.
Инцидент произошёл в городе Булверде. Достав огнестрельное оружие в учебном заведении, 15-летний ученик выстрелил в преподавательницу. Раненую женщину доставили в больницу Сан-Антонио. Ее текущее состояние не уточняется.
Отмечается, что стрелок скончался на месте происшествия. Иные подробности случившегося правоохранительными органами пока не раскрываются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городах и районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Из-за сильных ливней и шквалистого ветра в республике произошли подтопления жилых домов и объектов энергетики, отключения коммуникаций, оползни, камнепады, а также разрушения дорог и мостов.
