В Минюсте отказались признавать Пугачеву и Урганта иноагентами

29 мая 2025, 04:51

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Минюст РФ не нашел у Аллы Пугачевой и Ивана Урганта фактов нарушения российского законодательства, в связи с чем их отказались признавать иностранными агентами. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.







«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил Свириденко агентсву ТАСС.