В Минюсте отказались признавать Пугачеву и Урганта иноагентами
Минюст РФ не нашел у Аллы Пугачевой и Ивана Урганта фактов нарушения российского законодательства, в связи с чем их отказались признавать иностранными агентами. Об этом рассказал заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил Свириденко агентсву ТАСС.
Представитель Минюста отметил, что включение в реестр иностранных агентов происходит только после подтверждения фактов нарушения законодательства. Это касается случаев финансирования со стороны иностранных лиц или осуществления деятельности, которая может угрожать безопасности РФ. В действиях Урганта и Пугачевой таких нарушений не выявлено.