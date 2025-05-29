Суд в США заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины
Федеральный суд США по делам международной торговли введенные американским президентом Дональдом Трампом таможенные пошлины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. <...> Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены», — передает агентсво постановление в документе.
Согласно ему, Трамп превысил полномочия президента при введеннии пошлин. Напомним, что американский лидер ввел их в отношении 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные 9-го числа. При этом последние были заморожены на три месяца в тот же день.