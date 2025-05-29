Суд в США заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины

Фото: iStock/Zolnierek

Федеральный суд США по делам международной торговли введенные американским президентом Дональдом Трампом таможенные пошлины. Об этом сообщает РИА Новости.



«Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA. <...> Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены», — передает агентсво постановление в документе.

Согласно ему, Трамп превысил полномочия президента при введеннии пошлин. Напомним, что американский лидер ввел их в отношении 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные 9-го числа. При этом последние были заморожены на три месяца в тот же день.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0