В Москве неизвестный напал на игумена Евмения во время презентации его новой книги
В Москве неизвестный мужчина напал на Игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость Любви». Писатель серьезно травмировался, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что все произошло в магазине «Библиоглобус» на Мясницкой примерно в восемь вечера. Неадекватный человек с невнятными криками о православии набросился с кулаками на Евмения и несколько раз ударил его по голове.
Со слов очевидцев, с при себе у нападавшего был похожий на нож предмет. Присутствующие схватили мужчину, на место вызвали правоохранительные органы и скорую, в настоящее время игумену помогают врачи.
Игумен Евмений является известным православным писателем и философом, духовным руководителем реабилитационного центра «Отчий Дом». Еще он работает в миссионерском отделе Московского патриархата РПЦ и Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: