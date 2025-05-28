В Москве неизвестный напал на игумена Евмения во время презентации его новой книги

28 мая 2025, 21:24

Игумен Евмений (Фото: Инстаграм* @igumen_evmeniy)

В Москве неизвестный мужчина напал на Игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость Любви». Писатель серьезно травмировался, сообщил Телеграм-канал SHOT.