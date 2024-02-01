Жителей Подмосковья приглашают проверить здоровье в областных Центрах онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Дни открытых дверей проведут во всех 24 подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 3 февраля, проверить здоровье можно будет бесплатно и без записи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Все пришедшие пройдут обследования и проконсультируются у онколога. Если в ходе обследования будет обнаружено какое-то отклонение, пациента направят на дополнительную консультацию», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Дни открытых дверей будут проходить с 10 утра до 16:00. В Центрах онкопомощи можно будет пройти КТ-грудной клетки, маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты и ряд других исследований. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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