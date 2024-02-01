Подмосковные врачи помогли сохранить беременность женщине с пересаженной почкой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
36-летняя женщина, десять лет назад перенесшая трансплантацию почки из-за хронической почечной недостаточности, смогла выносить и родить ребёнка благодаря врачам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Беременность произошла спонтанно и осложнялась серьёзными рисками, поэтому женщину несколько раз госпитализировали и подбирали лекарственную терапию. Несколько раз отмечалась задержка роста плода, но усилия врачей помогли довести беременность до доношенного срока. Всё время беременности врачи МОНИИАГ консультировались со специалистами МОНИКИ, где женщине сделали пересадку почки», — говорится в сообщении.На сроке 37-38 недель женщине сделали кесарево сечение. Операция прошла штатно. В результате на свет появилась девочка весом 1970 граммов и ростом 44 см. Сейчас мать и дочь чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.
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