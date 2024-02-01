Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
45-летнего мужчину с сильным расстройством желудка и рвотой привезла бригада скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу. Причиной отравления стали маринованные опята домашнего приготовления, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Выяснилось, что мужчина отравился уже два дня назад. Некоторое время он терпел, и лишь когда ситуация стала совсем угрожающей, обратился за экстренной медицинской помощью.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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«Пациента в тяжёлом состоянии и с сильным обезвоживанием немедленно поместили в реанимацию. В течение двух дней ему снимали интоксикацию. Когда пациенту стало лучше, его перевели в терапевтическое отделение, где лечение продолжилось», — отмечается в сообщении.
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Лев Каштанов