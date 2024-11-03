В Минздраве планируют изменить больничные

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Минздрав России предлагает изменить порядок формирования больничного, чтобы при четырех его оформлениях за полгода медики передавали документы пациента врачебной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства, отмечая, что таким образом можно будет улучшить качество лечения работников.
По данным ведомства, врачебная комиссия будет изучать медицинскую документацию пациента, что позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и при помощи профилактики возвращать их к работе.
«Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в целях определения способности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу», — отметили в пресс-службе.Читайте также:
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