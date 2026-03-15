Главный онколог Минздрава раскрыл средний возраст заболевания раком в России

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн сообщил, что средний возраст заболевания раком в стране составляет около 65 лет. Его слова передает РИА Новости.



Специалист указал, что основной пик первичного выявления онкологических заболеваний по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. За последнее десятилетие средний возраст онкопациента вырос всего на один год — с 64 до 65 лет.

Каприн подчеркнул, что подобная динамика отражает общую демографическую тенденцию старения населения. Так называемого «омоложения» рака в России не происходит.

Ранее «Радио 1» передавало, что 26 февраля 2026 года блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) родила четвёртого ребёнка. Вскоре после этого ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Такое заболевание считается очень серьезным — опухоль уже способна распространяться по всему организму.

Мария Моисеева

