В Минздраве рассказали, сколько нужно заниматься спортом

12 октября 2026, 01:51

В Минздраве посоветовали заниматься спортом не менее 150 минут в неделю

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала о важности регулярной физической активности для здоровья. По её словам, движение помогает не только поддерживать иммунитет, но и улучшать качество сна, а также снижать уровень тревожности.