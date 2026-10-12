В Минздраве рассказали, сколько нужно заниматься спортом
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала о важности регулярной физической активности для здоровья. По её словам, движение помогает не только поддерживать иммунитет, но и улучшать качество сна, а также снижать уровень тревожности.
Эксперт рекомендует взрослым уделять умеренной физической нагрузке не менее 150 минут в неделю. При этом важно подбирать такие виды активности, которые будут и по силам, и в удовольствие — например, ходить на прогулки, заниматься плаванием, танцами или выполнять упражнения дома.
Дроздова обратила внимание, что при выборе нагрузки нужно учитывать индивидуальные особенности: состояние здоровья, уровень физической подготовки и возможность заниматься на постоянной основе. Наращивать интенсивность тренировок следует постепенно. Если есть заболевания или какие‑либо ограничения, оптимальный режим активности стоит обсудить с лечащим врачом.
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