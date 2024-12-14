В Минздраве сделали заявление о российской вакцине от рака

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Российская вакцина против онкологии «Энтеромикс» будет для пациентов бесплатной, заявил «Радио России» главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Доклиника вообще, для чего делается доклиника — делается только с одной простой вещью, чтобы доказать безопасность метода, безопасность и отсутствие токсичности. Пробирки тоже, на искусственно выращенных опухолях, — эффективность высочайшая», — сказал собеседник.
Каприн добавил, что уже выдано соответствующее разрешение, чтобы набрать исследователей для проведения клинического испытания.
В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко проинформировал, что российскими учеными в настоящее время ведутся клинические испытания отечественных препаратов для лечения рака.
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