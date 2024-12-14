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В Минздраве сделали заявление о российской вакцине от рака

Минздрав: отечественная вакцина от рака будет бесплатной для больных
Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская вакцина против онкологии «Энтеромикс» будет для пациентов бесплатной, заявил «Радио России» главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Доклиника вообще, для чего делается доклиника — делается только с одной простой вещью, чтобы доказать безопасность метода, безопасность и отсутствие токсичности. Пробирки тоже, на искусственно выращенных опухолях, — эффективность высочайшая», — сказал собеседник.

Каприн добавил, что уже выдано соответствующее разрешение, чтобы набрать исследователей для проведения клинического испытания.



В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко проинформировал, что российскими учеными в настоящее время ведутся клинические испытания отечественных препаратов для лечения рака.

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#мир
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#онкология
#рак
#новости
#минздрав рф
Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Алексей Блиновский обжаловал решение суда о банкротстве своей супруги Елены
14 декабря 2024, 13:58

Елена и Алексей Блиновские (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве своей жены. Об этом информирует РИА Новости.
В пятницу, 6 декабря, апелляция поступила в суд первой инстанции. Уточняется, что ее вместе с другими материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Согласно информации агентства, судебное разбирательство назначено на 4 февраля следующего года.

Напомним, суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. ФНС оценивала долг блогерши в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

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#суд
#фнс
#штрафы
#елена блиновская
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Новое медицинское оборудование поступило в Дубну
14 декабря 2024, 13:56

Фото: Администрация г.о. Дубна

Новыми инструментами оснастили хирургический кабинет детской поликлиники Дубненской больницы. Как сообщили в администрации городского округа, медики проводят различные амбулаторные процедуры — удаляют инородные тела, лечат раны, накладывают швы.
Кроме того, специалисты ведут консультации с родителями юных пациентов, проводят оперативное лечение детей. Помимо хирургов, работают неврологи, окулисты, травматологи-ортопеды, аллергологи, дерматологи, пульмонологи и другие профессионалы.

«Педиатрическая служба 2-х детских поликлиник городской больницы укомплектована на 100%. Работает Центр здоровья, где проходят школы здоровья, с участием психолога и логопеда, проводятся занятия лечебной физкультурой. Комплексная работа всех специалистов позволяет обеспечить всесторонний подход к профилактике, ранней диагностике и эффективного лечения детей, охватывающих все аспекты их здоровья», — рассказала педиатр Алена Леонова, заведующая медучреждением.
Отмечено, что скоро у поликлиники появится автостоянка для безопасности и комфорта детей и родителей.

Ранее стало известно, кто в Подмосковье встретил 105-летний юбилей.

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#мир
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#хирург
#новости подмосковья
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В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в день рождения
Депутат ГД Бессараб усомнилась в идее выплаты 13-й пенсии в день рождения
14 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Идею выплачивать 13-ю пенсию в день рождения посчитала нежизнеспособной депутат Госдумы Светлана Бессараб. Свое мнение она выразила «Ленте.ру».
Парламентарий объяснила, что формирование пенсионных выплат происходит через взносы работающих граждан в пенсионный фонд. Таким образом, пенсионный кошелек создается с учетом параметров, предложенных пенсионным бюджетом.

«Представить себе, что из этого фонда дополнительно будет выплачена некая 13-я или 14-я пенсия, очень сложно», — пояснила Бессараб.
Собеседница резюмировала, что введение такой выплаты может привести к дисбалансу тем более, что социальный фонд помогает прочими выплатами, помимо пенсионных. Они обеспечивают гражданам социальную защищенность.

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#пенсии
#новости
#деньги
#выплаты
#депутаты
#день рождения
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Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта
Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области
14 декабря 2024, 11:33

Роман Билык (Зверь) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В своем иске музыкант назвал формулировку «неоднозначность позиции» несоответствующий юридическому обоснованию. Билык отметил, что ездил в зону СВО, где выступал для российских военнослужащих.

Лидер группы «Звери» потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

Напомним, концерт «Зверей» должен был пройти в Твери 13 ноября, однако его отменили.

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#лидер
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Стала известна средняя стоимость новогоднего корпоратива в России
Исследование: новогодний корпоратив в загородном доме обойдется в 38 300 рублей
14 декабря 2024, 11:24

Фото: iStock/gregory_lee

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 38 300 рублей, и немногим дешевле при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей. К соответствующим выводам пришло исследование «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Стоимость рассчитывалась, как отмечается, с учетом разных локаций площадью более 150 квадратов и услуги по организации.
Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования, самые дорогие варианты для корпоратива расположены в Московской и Ленинградской областях — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно, а самые дешевые в Мордовии — 6100 рублей, Алтайском крае — 4900 рублей, и Пензенской области — 3300 рублей.

В то же время руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предостерегла россиян от празднования Нового года в кредит. В разговоре с RT специалист отметила, что взятые в долг деньги уйдут на подарки и услуги, которые не получится вернуть, как, к примеру, в случае с покупкой бытовой техники. Если новогоднее празднование слишком дорого, то лучше провести его посильными средствами, добавила она.
«Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми. Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнула эксперт.
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В Казани обещают морозы до -16
14 декабря 2024, 11:21

Фото: iStock/nemar74

В Казани в ночь на воскресенье, 15 декабря, обещают морозы до -16 градусов, а по всему Татарстану — до -22. Об этом сообщил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев. По его информации, регион попадает в тыловую часть циклона под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря.
«Мы попадем в тыловую часть циклона, окажемся под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря. В субботу и в воскресенье температуры воздуха будут достаточно низкими - в дневные часы -8...-10 градусов, а ночью - -11...-16 градусов», — отметил эксперт в беседе с «Татар-информ».
Переведенцев подчеркнул, что в норме температура должна составлять около 8 градусов мороза. Однако, добавил синоптик, следующая неделя в столице Татарстана обещает быть теплой.

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Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом
Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников
14 декабря 2024, 08:53

Фото: iStock/nevodka

Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты. О новогодних схемах преступников рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
С 1 января обычно вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, отметил эксперт. По его словам, граждане в этот период особенно «верят в волшебство», поэтому злоумышленники навязывают россиянам необычные предложения и легко вводят их в заблуждение.

Щельцин пояснил, что мошенники зачастую используют в своих схемах эффект неожиданности, заставляя потенциальных жертв срочно принимать решения. Он объяснил, что под давлением данных факторов человек теряет рассудительность и становится «легкой добычей» преступников.

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#эксперт
#мошенники
#пенсионер
#выплаты
#человек
#законы
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АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии
АТОР: слова вице-президента Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста
14 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что опубликованные в средствах массовой информации высказывания являются некорректно интерпретированными цитатами. В пресс-службе АТОР отметили, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка.

Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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#мид
#атор
#мид рф
#рекомендации
#парламент
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Эксперты оценили блокировку Viber в России
IT-эксперт Клименко: пользователи не испытают трудности после блокировки Viber
14 декабря 2024, 08:01

Фото: iStock/dimarik

Большинство российских пользователей не испытают какие-либо трудности после блокировки мессенджера Viber. Об этом сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с РБК.
По мнению IT-эксперта, возможно, пострадает старшее поколение пользователей, которым «внуки устанавливали для коммуникации только Viber». Клименко считает, что они освоят другие мессенджеры в короткие сроки.

Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.

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