Новое медицинское оборудование поступило в Дубну

Фото: Администрация г.о. Дубна
Новыми инструментами оснастили хирургический кабинет детской поликлиники Дубненской больницы. Как сообщили в администрации городского округа, медики проводят различные амбулаторные процедуры — удаляют инородные тела, лечат раны, накладывают швы.
Кроме того, специалисты ведут консультации с родителями юных пациентов, проводят оперативное лечение детей. Помимо хирургов, работают неврологи, окулисты, травматологи-ортопеды, аллергологи, дерматологи, пульмонологи и другие профессионалы.
Отмечено, что скоро у поликлиники появится автостоянка для безопасности и комфорта детей и родителей.
Ранее стало известно, кто в Подмосковье встретил 105-летний юбилей.
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«Педиатрическая служба 2-х детских поликлиник городской больницы укомплектована на 100%. Работает Центр здоровья, где проходят школы здоровья, с участием психолога и логопеда, проводятся занятия лечебной физкультурой. Комплексная работа всех специалистов позволяет обеспечить всесторонний подход к профилактике, ранней диагностике и эффективного лечения детей, охватывающих все аспекты их здоровья», — рассказала педиатр Алена Леонова, заведующая медучреждением.
Отмечено, что скоро у поликлиники появится автостоянка для безопасности и комфорта детей и родителей.
Ранее стало известно, кто в Подмосковье встретил 105-летний юбилей.
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Никита Кротов